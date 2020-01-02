Yapay Zekâ ile Kanser Teşhisinde Minimum Hata

Kanser üzerine yapılan çalışmalar her geçen gün ilerliyor. Meme kanseri üzerine yapılan en son çalışmada yapay zekâ kullanıldı ve yapay zekânın meme kanserini teşhis etmede büyük kolaylık sağladığı tespit edildi. Google Health ve İngiltere Imperial College London üniversitesinde yapılan çalışmalar sonucunda yapay zekâ ile meme kanserinin teşhisinde, hata oranında kayda değer bir düşüş tespit edildi.

Google’dan Bilime Büyük Destek

Google tarafından geliştirilen yapay zekâya, bilim insanları tarafından meme kanseri teşhisi öğretildi. Daha sonra yaklaşık 29 bin mamografi taraması üzerinde testler gerçekleştirildi. Yapay zekânın elde etmiş olduğu sonuçlar ile radyologların elde etmiş olduğu sonuçlar karşılaştırıldığında, yapay zekânın elde etmiş olduğu sonuçların hata oranının çok daha düşük olduğu gözlendi. Çalışmanın sonucunun yanı sıra araştırmacılar, yapay zekânın, hastaların geçmişleri ile ilgili herhangi bir veriye sahip olmadığının da altını çiziyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2018 yılında, 627 bin kadın meme kanserinden hayatını kaybetti. Yapılan bu çalışmalar, meme kanserinin erken teşhisini çok daha mümkün kılıyor. Devam eden bilimsel çalışmaların sonucunda, yapay zekâlar tıp alanında da aktif olarak kullanılmaya başlanacak gibi görünüyor.