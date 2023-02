Banka Hesaplarınızı Tehlikeye Atan Yeni Sistem: Yapay Zeka ile Ses Kopyalama!

Bankaların son dönemde fazlasıyla kullanmayı tercih ettiği sesli imza ve onay sistemleri görünüşe göre kötü niyetli kişiler tarafından kötüye kullanılıyor. ABD'li bir gazetecinin yapmış olduğu yapay zekâ deneyi, ses kopyalama algoritmaları ile kötü niyetli kişilerin bu tip durumları ne kadar kötüye kullanabileceklerini gözler önüne seriyor.

VICE'da muhabirlik yapan Joseph Cox, ElevenLabs'ın ürettiği ücretsiz yapay zekâlardan biri aracılığıyla kendi sesini kopyaladı. Ardından hesabı bulunan bankalardan birini arayarak yapay zekâ ile ürettiği kopya sesi telesekretere dinletti ve ilginç bir şekilde kopya ses ile sesli imza aşamasını geçip hesaplarına erişebildi.

New: we proved it could be done. I used an AI replica of my voice to break into my bank account. The AI tricked the bank into thinking it was talking to me. Could access my balances, transactions, etc. Shatters the idea that voice biometrics are foolproof https://t.co/YO6m8DIpqR pic.twitter.com/hsjHaKqu2E