Yapay Zeka ile Üretilen Papa Fotoğrafları Viral Oldu

Yapay zekanın görsel üretme kabiliyeti, her geçen gün artış gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada patlak veren yapay zeka görselleri, Hristiyanların ruhani lideri olarak görülen Papa'yı oldukça farklı bir şekilde tasvir ediyor.

Dünya çapında 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhani lider I. Franciscus'un MidJourney 5 ile oluşturulan görsellerinde, beyaz bir şişme mont yer alıyor.

What would be the name of the Pope Francis lifestyle brand? pic.twitter.com/PQf8ogP3PD