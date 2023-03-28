Yapay Zeka ile Üretilen Papa Fotoğrafları Viral Oldu

Yapay zekanın görsel üretme kabiliyeti, her geçen gün artış gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada patlak veren yapay zeka görselleri, Hristiyanların ruhani lideri olarak görülen Papa'yı oldukça farklı bir şekilde tasvir ediyor.

Dünya çapında 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhani lider I. Franciscus'un MidJourney 5 ile oluşturulan görsellerinde, beyaz bir şişme mont yer alıyor.

Çoğu Kişi Gerçek Sandı

What would be the name of the Pope Francis lifestyle brand? pic.twitter.com/PQf8ogP3PD — Don Moynihan (@donmoyn) March 25, 2023

Üretilen yapay zeka görselleri, Papa'yı oldukça farklı bir tarzda gösterirken bir yandan da yapay zeka üretiminin gidebileceği noktayı oldukça net bir şekilde özetliyor. Ünlü din adamının geleneksel dini kıyafetler dışında oldukça büyük ve beyaz bir şişme mont ile tasvir edilmesi, oldukça gerçekçi duruyor.

Geçtiğimiz haftalarda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, tutuklanacağını söylemesinin ardından bir grup MidJourney kullanıcısı, yapay zeka kullanarak Trump'ın polislerden kaçtığı görseller üretmişti.