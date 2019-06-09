Yapay Zeka İnsanların Seslerinden Nasıl Göründüklerini Tahmin Edebiliyor

Gün geçtikçe yapay zekanın kullanıldığı alanlara bir yenisi daha ekleniyor. Son geliştirilen algoritma ile birlikte yapay zeka, insan zekasının bile yapamadığı bir şeyi yaptı ve insanların seslerinden yola çıkarak onlara dair portreler yaratmayı başardı.

Pek çoğumuz birisiyle telefonda ilk defa konuştuğumuzda ses tonundan yola çıkarak aklımızda ona dair bir görüntü yaratmaya çalışsak da bunda genelde başarılı olamayız ve sesinden çıkarım yaptığımız insanın bambaşka bir görünüşe sahip olduğunu görürüz. Yapay zeka insanın bu başarısız olduğu alanda onların seslerine dayanarak nasıl bir görünüme sahip olduklarına dair bir model çıkarıyor.

Yayınlanan son araştırmalarda, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü(MIT)'nden bir grup araştırmacı, insanların seslerinden yola çıkarak görünümlerini tahmin eden bir algoritma geliştirmeyi başardı. Tahminde bulunabilmesi için yapay zeka, Youtube üzerinden farklı konuşmacılara ait 100.000 video ile desteklendi ve bu sayede sesler ile yüzleri eşleştirmesi sağlandı.

İnsan seslerine ait portreler gerçek görüntüyü birebir yasıtmasa bile sonuçlar oldukça çarpıcı ve gerçeğe yakın oldu. İnsanlar gelecekte bu teknololojiden telefonda konuştukları kişinin dürüstlüğünden emin olmak için yararlanabilirler ancak sadece sesten çıkarım yaparak gerçeğe yakın portreler oluşturan yapay zekanın kulağa ürkütücü geldiği bir gerçek.