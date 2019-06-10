Yapay Zeka Karakterleri Bu Sonbahar Fallout 76'ya Geliyorlar

E3 2019 kapsamında Microsoft sonrasında, bugünün ilk saatlerinde sahneye Bethesda Softworks çıktı. TSİ 3:30 sıralarında başlamış olan konferansta ilk gördüğümüz oyunlardan bir tanesi de Fallout 76 oldu. Geliştirici ekip, konferans sırasında Fallout 76 oyununa gelecek olan yeniliklerden bahsetti.

Bildiğiniz gibi oyunun belki de en çok eleştirilen yönü, yapay zeka tarafından yönetilen karakterlerin olmamasıydı. Bu da oyunun her ne kadar bir MMO türü oyun olsa da büyük ölçüde ıssız bir oyun gibi görünmesine neden oluyordu ki gerçekten de böyleydi. Ancak bu durum yakın bir zamanda değişecek ve Fallout 76, olmasını istediğimiz Fallout oyununa dönüşmeye başlayacak.

Yapılan açıklama ile Fallout 76 için yayınlanacak olan Wastelanders güncellemesi detaylandırıldı. Buna göre, yeni güncelleme ile oyuna yeni bir hikaye, yeni silahlar ve yeni ekipmanlar gelecek. Güncellemenin en önemli etkisi ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi yapay zeka karakterlerinin eklenecek olması. Kendilerine özgü bir yaşantıları olacak olan bu yapay zeka karakterlerinin, hikayeye de oldukça büyük etkilerinin olacağı söyleniyor.

Senaryo boyunca karşılaşacağınız yapay zeka karakterleri ile etkileşime girebilecek ve duruma göre dallanıp budaklanabilecek diyalog seçenekleri ile karşılaşacaksınız. Bunun yanı sıra seçim yapmanızın gerekeceği anlar da olacak. Haliyle hikayenin akışına etkide bulunabileceksiniz. Ana serideki Fallout oyunlarında olduğu gibi istatistikleriniz ve Perk'leriniz duruma göre karşılaştığınız sorunları çözmede, insanların akıllarını çelmede veya size bilgi vermek için ikna etmede ek seçenekler sunacaklar.

Fallout 76 oyununun Wastelanders genişletme paketine ek olarak, Bethesda Nuclear Winter adı verilen Battle Royale modunun da oyuna ekleneceğini duyurdu. Elli iki oyuncuya kadar destek verilecek olan bu modda, oyuncular Vault 51 için gerekli olacak yeni gözetmeni olmak için hayatta kalan son oyuncu olmaya çalışacaklar. Oldukça çetin çatışmaların olacağına kesin gözüyle baktığımız mod, Fallout 76 oyunundaki bütün silahlara ek olarak C.A.M.P., Perk kartları ve hatta nükleer silahlar gibi diğer oynanış mekaniklerini de barındıracak.

Son olarak, bugün itibarıyla Fallout 76 oyunun ücretsiz deneme sürümü yayınlanacak. 17 Haziran 2019 tarihine kadar faal olacak bu deneme sürümü, bu zamana kadar oyundan uzak durmayı tercih etmiş olan oyuncular için gelinen son noktayı görmek açısından ideal olabilir. Deneme sürümünde Nuclear Winter modunun da bulunacağını söyleyelim.