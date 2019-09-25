Yapay Zeka Korkutucu Bir Hızla İlerliyor

Alan Turing'e göre bir insan bilgisayarda sorduğu soruya aldığı yanıt sonrası, yanıtın yapay zeka sisteminden mi yoksa insandan mı geldiğini anlamazsa yapay zeka yaratılmıştır. Biraz ürkütücü olsa da, son zamanlarda hızla gelişen yapay zeka teknolojileri bu noktaya doğru koşar adımlarla ilerliyor.

Yapay zeka teknolojilerinin ilerleyişi, özellikle güvenlik ve gizlilik konularında iki büyük grup yaratıyor. İlk grup yapay zekanın insan kontrolünde gelişeceğini ve zararsız olacağını savunurken, diğer grup ise yapay zekanın insan kontrolünden çıkabileceğini ve çok tehlikeli sonuçlara sebep olabileceğini savunuyor.

Şubat ayında insanların yazdığı metinlerden neredeyse ayırt edilemeyecek seviyede metinler oluşturabilen bir program geliştiren OpenAI, bu teknoloji ile birlikte oldukça büyük bir ses getirmişti. Belirli konularda ev ödevi hazırlayan bir öğrenci gibi metinler oluşturabilen bu program, başkası tarafından okunduğu zaman ayırt edilemeyecek düzeyde yazılar düzenleyebilmekte.

Bu metinlerin oldukça inandırıcı olduğunu belirten OpenAI, bu nedenle şu an için bu yazıları yayınlamayacağını belirtti. Benzer bir teknoloji, görüntü ve ses alanlarında da oldukça başarılı sonuçlar vermekte. Örneğin geçtiğimiz sene Barack Obama'nın aslında hiç söylemediği şeyleri söylenilmiş gibi gösteren bir video interneti karıştırmıştı. Sonradan ortaya çıkan detaylarla birlikte bunun bir yapay zeka teknolojisi olduğu anlaşılmıştı.

Benzer bir şekilde bu senenin başında yapay zeka tarafından düzenlenmiş Amerikalı bir milletvekilinin çıplak fotoğrafı da yine internette büyük ses getirmişti. Söz konusu durumlardan sonra Amerika Meclisi, 2020 seçimi yaklaşırken artabilecek propagandalara karşı bu durumu inceleme altına aldı. Amerika Savunma Bakanlığı, bu içeriklerin gerçeklerden nasıl ayırt edilebileceğine yönelik bir bilgi verdi.

Fakat önemli sorun, yapay zekanın gelişmeye devam etmesi. Teknolojik gelişmelerle birlikte bu içerikler ve dahası gerçeğinden ayırt edilemeyebilir. İşte Turing'in de dediği gibi, o zaman yapay zeka yaratılmıştır.