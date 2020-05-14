Yapay Zeka Bile Trump'ı Çözemedi!

ABD Başkanı Donald Trump, konuşmalarının analiz edilmesi için özel olarak geliştirilen yapay zekayı bile şaşkına uğrattı. Margaret adlı yapay zekalı bot bir kez daha gündemde ancak başarısıyla değil!

Yapay Zeka Margaret Trump'a Dayanamadı!

Amerika Başkanı Trump’ın sosyal medya hesaplarını takip ediyor veya basın konuşmalarını izliyorsanız ne kadar anlaşılamaz olduğunu biliyorsunuzdur. Bir cümlesi bir cümlesini tutmayan lider, gramer kurallarına da uymadan konuşuyor. Eşsiz bir konuşma tarzı da var diyebiliriz. Mimikleriyle de çok konuşulan liderin tweetlerini ve konuşmalarını analiz etmek için bir yapay zeka geliştirildi.

Margaret adındaki yapay zekalı bot bile Trump’a fazla dayanamadı. İngiliz Daily Mail’de yayınlanan habere göre, Trump, kendisini analiz etmesi için geliştirilen yapay zekayı çalışamaz duruma getirdi. Liderin geçtiğimiz günlerde Mercan Denizi Muharebesi yıl dönümünde yaptığı konuşmayı takibe alan Margaret, bazı noktalarda hata yaptı. Hatanın nedeni araştırıldı ve sorunun Trump’ın gramer kurallarına uymayarak konuşmasından kaynaklandığı belirlendi. Diğer bir deyişle yapay zeka, Trump’ın söze ne zaman başlayacağını, cümleyi ne zaman tamamlayacağını kestiremediğinden bozuldu. Margaret’ı geliştirilen ekip, çözüm olarak yapay zekanın gramer kriterlerini değiştirme kararı aldı.

Margaret Ne?

Adını bir West Wing karakterinden alan Margaret, 1976'dan beri Trump'ın 11 milyondan fazla kelimesini (konuşmalar ve tweetler) kataloglayan sofistike bir yapay zeka sistemi. Amazon, botu Alexa cihazlarında Trump sorgularına yardımcı olmak için kullanıyor ve Margaret Trump'ın ses tonuna, konuşma hızına ve hareketlerine dayanarak kızgın olup olmadığını yalan söyleyip söylemediğini analiz edebiliyor.