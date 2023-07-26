Yapay Zeka ile Yazılan Metinleri Tespit Eden Aracın Fişi Çekildi: Peki Neden?

OpenAI, daha önce bir makalenin insan mı yoksa yapay zekâ tarafından mı yazıldığını belirlemek için kullandığı "Sınıflandırıcı" aracını kısa bir süre önce kaldırdı.

Bu araç ilk olarak Şubat ayında metin odaklı yapay zekâ aracı ChatGPT için kullanıma sunulmuştu. Sınıflandırıcının kullanımdan kaldırılması kararı, doğruluk oranının düşük olduğunun tespit edilmesinin ardından alındı.

ChatGPT'nin kullanıma sunulması, insan tarafından yazılan ve yapay zekâ tarafından üretilen içerik arasında ayrım yapma konusunda endişelere yol açmıştı. Hatta bazı üniversite öğrencileri ChatGPT'yi tez yazmak için kullandı ve web siteleri yapay zekâ tarafından oluşturulan makaleler yayınlamaya başladı.

OpenAI, "Sınıflandırıcı" Aracını Neden Kaldırdı?

Bu sorunu çözmek için OpenAI, konuya dair özel bir araç olan sınıflandırıcıyı geliştirdi ancak şirket son testlerinde bu aracın artık etkisiz olduğunu fark etti ve kullanımdan kaldırdı.

Şimdi ise şirket geri bildirim toplamak ve yapay zekâ tarafından oluşturulan metni tespit etmek için daha etkili yöntemler keşfetmek adına aktif olarak çalışıyor. Şirket daha iyi bir çözüm bulduğunda benzer bir aracı yeniden kullanıma sunmayı planlıyor.

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