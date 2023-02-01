Yapay Zeka Metinlerini Tespit Etmek Artık Mümkün!

Son dönemlerin yükselek trendi yapay zeka, gelecek için büyük umutlar oluştursa da sağlasa da bazı alanlar için de tehlikelere sahip. Özellikle içerik üretimi kısmında metinlerin ChatGPT gibi güçlü yapay zekalara yazdırılması, hem arama motorlarını hem de bilim camiasını oldukça endişelendiriyordu.

Bu durumun farkında olan ChatGPT geliştiricisi OpenAI ekibi, yapay zekalar tarafından yazılan metinleri tespit edebilen bir araç yayınladı.

AI Text Classifier Nasıl Kullanılır?

OpenAI tarafından geliştirilen araç, yalnızca ChatGPT üretimi olan metinleri değil, farklı oluşumlar tarafından geliştirilen diğer yapay zekaların ürettiği metinleri de tespit edebiliyor. Firmanın açıklamalarına göre %26 oranında başarıya sahip olan AI Text Classifier isimli araç, net bir sonuç vermese de genel görüş oluşturmak için yeterli.

Buraya tıklayarak ziyaret edebileceğiniz aracı kullanmanız için bazı kriterler bulunuyor. Başlangıçta yapay zekanın metni doğru bir şekilde tanımlayabilmesi için metnin en az 1000 karakterden oluşması gerekiyor. Öte yandan OpenAI geliştiricileri yapay zekanın sıklıkla hatalı sonuç verdiğini ve aslen İngilizce dilindeğin eğitildiğini de belirtiyor.

Yapay zeka girdiğiniz metin hakkında, "Büyük ihtimalle yapay zeka üretimi / Araç bunun yapay zeka üretimi olup olmadığına karar veremedi / Metin insan üretimi" değerlendirmelerinde bulunuyor.