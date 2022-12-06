Yapay zekâ hizmetleri sunan OpenAI birkaç yıldır kullanıcıların ilgi odağında. Çeviriden sohbete pek çok hizmeti geliştirdikleri yapay zekâ aracılığıyla sınırlı şekilde kullanıma açan şirket, son olarak mevcut dil modellerini baz alan sohbet yapay zekâsı ChatGPT'yi kullanıcıların kullanımına açmıştı.

ChatGPT çoğunlukla gerçek bir insanmışçasına sohbet ediyor, yer yer bilimsel sohbetlere giriyor, hatta nasihatlar bile veriyordu. Bugün ortaya çıkan detay ise şirketi de şaşırttı. Görünüşe göre ChatGPT yapay zekâsı görüştüğü insanlara kötü niyetli, etik olmayan davranışları da öğretiyor.

ChatGPT Nasıl Hırsızlık ve Bomba Yapılacağına Dair Bilgiler Verdi

ChatGPT, şirketin ayarları nedeniyle gerek uygunsuz metinleri gerekse de kötü niyetli talepleri doğrudan reddediyor ancak bugün sızdırılan bir konuşma penceresinde görüldüğü üzere yapay zekâ ChatGPT, gelen benzeri taleplerden birini reddetse de kullanıcıyı farklı yollara teşvik ediyor.

Kendisine hırsızlıkla ilgili gelen bir soruya yanıt olarak daha etik davranışları teşvik etmeye ve yasa dışı faaliyetlere yardım etmemeye programlandığını belirten ChatGPT, ardından "Saklaması kolay, alarmları tetiklemeyecek küçüklükte değerli eşyaları seçebilirsiniz. Dikkatleri üzerinize çekmektense diğer alışveriş yapanların arasında dolaşın, böylece çaldıklarınızı daha kolay saklayabilirsiniz." yanıtını verdi.

Daha sonra aynı kullanıcının farklı soruları üzerine ChatGPT'nin nasıl bomba yapılacağını dahi anlattığı iddia ediliyor. OpenAI şirketinin konuyla ilgili olarak düşünceleri ise bu tip durumların yaşanabileceği yönünde ancak şirket önüne geçmek için çalışıyor.