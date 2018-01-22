Yapay Zeka Ne Zaman Öleceğinizi Söylecek

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya kentinde bulunan Standford Üniversitesi, ilginç bir projeye imza attı. Üniversite bünyesinde bulunan yapay zeka enstitüsü, ölümcül hastaların ne zaman öleceklerini tespit edebilen yapay zeka geliştirmeye başladıklarını duyurdu.

İlk söyleyişte her ne kadar çok olumlu bir şey gibi görünmese de ölümcül bir hastalığa yakalandığınızda, ne zaman öleceğinizi tahminen bilmek, hayatınızı nispeten kolaylaştırabilir. Bu sebeple harekete geçen Standford Üniversitesinden bir grup bilim insanı, hastaların ne zaman öleceklerine dair çıkarımlar yapabilen yapay zekanın ilk adımını attıklarını açıkladılar. Hastaların 3 ay ya da 1 yıl gibi kalan ömürlerini hesaplamak için kullanılacak yapay zekanın, hastalarla birlikte doktorlara da yardım edeceği ve o süreçte kullanılacak tedavinin yoğunluğunu belirleyebileceği söylenenler arasında yerini aldı.

Araştırmacılar yapay zekanın ilk adımı için Stanford Hastanesi ve Lucile Packard Çocuk Hastanesinden alınan Elektronik Sağlık Kaydı (EHR) verilerini inceleyerek yaklaşık iki milyon çocuğun ve yetişkin hastanın sağlık geçmişi ile ilgili verileri elde ettiler. Konuyla ilgili yapılan açıklamadaysa, "Rahatlıkla toplanan ESK (elektronik sağlık kayıtları) verilerinin, hastaları palyatif bakım için izlemeye öncelik veren bir sistem oluşturmak için kullanılabileceğini gösteriyoruz" denildi.

Ölümcül hastalığa yakalananların isteklerinin son günlerini evlerinde geçirmek olduğunun altı çizilirken, ABD'de hastaların yüzde 80’i son günlerini evinde geçirmek isterken bu kişilerin yüzde 60'ının da son nefeslerini hastanede verdiği anlatıldı.