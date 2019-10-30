Yapay Zeka Neden Bir Türlü Akıllanmıyor?

Geleceğin en önemli teknolojilerinden bir tanesi olarak gösterilen yapay zeka, ne yazık ki henüz tam olarak istenilen kıvama gelmedi. Bunun birçok nedeni bulunuyor. İşte haberimizin detayları.

MIT tarafından Amerika'da yapılan araştırmalarda yapay zekanın gelişimi ile ilgili ortaya çıkan yavaşlığın nedeni olarak bazı problemler saptandı. Bunlardan ilki elbette insan faktörü. İnsanların çok değişken tavırlara sahip olması nedeniyle yapay zeka net bir ilerleme göstermekte zorlanıyor. İkinci en önemli neden ise yapay zekanın kontrolsüz bırakılmak istenmemesi.

Yapay zeka veri güvenliğini tehlikeye atabilir

Yapay zeka çalışmalarında, mümkün olduğunca insan davranışlarına yakın bir davranış elde edilmeye çalışılır. Bu nedenle de insanlara ait özellikler yapay zekaya eklenebilir.

Her ne kadar bu durum olumlu gibi görünse bile, aslında veri güvenliğini tehlikeye atıyor. Her bir insandan alınan davranış örnekleri Google ve çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla yapay zekalar aktarılıyor. Yapay zeka ise bu verileri işleyerek daha insansı hareket ediyor. Ancak elde edilen veriler güvenliğimizi tehlikeye atıyor.

Herhangi bir güvenlik açığının olmaması için kullanıcılardan çok fazla izin talep edilebiliyor. Böyle bir durumda izin veren kişi sayısı az olursa yapay zekaya iletilen davranış biçimleri de aynı oranda düşük olacaktır.

Muhtemelen önümüzdeki 10 yıl boyunca yapay zeka orta seyirde ilerleyecektir. Peki sizce yapay zekanın çok daha insansı bir hale gelmesi için ne tür çalışmalar yapılabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.