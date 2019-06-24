Yapay Zeka Öğrencilerin Okul Notunu Belirleyecek!

Yapay zekanın hayatımızın neredeyse her alanında kullanılması artık çok uzak bir gelecek değil. Tıp alanından inşaat sektörüne kadar hemen hemen bütün alanlarda kullanılabilen Yapay Zeka, yakında eğitim sektöründe de köklü değişikliklere yol açacak.

Eğitim içerisine yapılan sınavlar genellikle hem veliler hem de eğitim uzmanları tarafından eleştirilir. Sınavların öğrencilerin yeteneklerini ve bilgi becerilerini pek yansıtmadığı söylenir. Yapay zeka teknolojisi yeni bir puanlama sistemi kullanarak öğrencilerin okul notunu belirleyecek.

Yapay zeka eğitim sistemi için umut olabilir mi?

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Dartmouth Koleji'nde devam eden çalışmalar, okul notu verilmesi ile ilgili yapay zekadan faydalanılabileceğini gösteriyor.

Eğitim için özel olarak oluşturulmuş yapay zeka, öğrencilerin yeni bir kavram ile karşılaştığında beyin aktivitelerini inceledi. Ortaya çıkan beyin aktivitesi “nöron puanı” olarak kayıtlara geçirildi. Böylece öğrencilerin başarısından ziyade daha çok performansları ortaya koyuldu. Kolejde bulunan bütün öğrenciler, bu değerlendirmeye tabi tutuldu ve her birinin farklı nöron puanı belirlendi.

Öğrencilerin okul başarısı ile ilgili OECD rakamları değerlendirildiğinde, Türkiye çoğu zaman en arka sıralarda yer alıyor. Her ne kadar İskandinav ülkeleri bu konuda iyi bir sıralama elde etse bile dünyanın geneli eğitim konusunda pek başarılı değil.

Türkiye gibi diğer başarılı olmakta zorlanan ülkeler de eğitim alanında yapay zeka teknolojisini kullanabilir. Peki sizce de Türkiye gibi ülkelerde yapay zeka teknolojisi eğitim sektörünü şekillendirebilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.