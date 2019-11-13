Yapay Zeka Ölümüne Bir Yıldan Az Kalan Kişileri Tespit Etti

New Scientist tarafından yayınlanan yeni bir makale, ölümüne bir seneden az kalan kalp hastalarını tespit eden makine öğrenimi algoritması duyurdu.

Yüzde 85 Oranında Başarı Sağlıyor

Tıp, diğer pek çok alan gibi yapay zeka teknolojilerinden aktif şekilde faydalanmakta. Amerika'da yapılan yeni bir araştırma, yapay zekanın hangi noktalara geldiğini gözler önüne seriyor.

Söz konusu makaleye göz attığımızda kalp hastası kişilerin EKG sonuçlarına bakan ve onları değerlendiren bir yapay zeka ile karşı karşıyayız. Bu yapay zeka, söz konusu verileri işliyor ve kişilerin bir sene içerisinde ölme ihtimallerini değerlendiriyor. Şu ana kadar tutulan kayıtlar, yapay zekanın yüzde 85 oranında başarı sağladığını gözler önüne seriyor.

Garip olan bir diğer nokta ise, bunu doktorlardan daha başarılı bir şekilde yapması. Geleneksel yöntemler ile inceleme yapan doktorlar, ortalama yüzde 60 ila yüzde 80 başarı oranına sahip olmakta. Yani kardiyologların sağlıklı olduğunu düşündükleri hastaların bile aslında sağlıklı olmadığını anlayabiliyor.

400 Bin Doktorun İzlenimleri Sunuldu

Söz konusu algoritmanın geliştirilmesinde, kardiyolog kararlarının taklit edilebilmesini sağlayan benzer faktörlü adımlar izlendi. 400,000 doktorun izlenimlerinin kaydedilmesi sayesinde ortaya çıkan ayrıntı düzeyi, yapay zekanın daha başarılı tahminler yapabilmesine yol açtı.

Yine de yapay zekanın şu aşamada tek başına güvenilir olmadığını, en azından sağlık alanının buna hazır olmadığını söyleyebiliriz. Yapay zeka sonuçları yorumlamada önemli yardımlar etse de, insanlar arasında güvensizlik ortamı sürüyor.