Yapay Zeka Sapıkların Önüne Geçecek!

Kelsey Bressler tarafından geliştirilen Safe DM isimli yapay zeka destekli eklenti cinsel organ fotoğraflarını tespit ederek siliyor. Twitter, söz konusu eklentiyi bünyesine dahil etti.

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Twitter tarafından uygulamaya konulan yeni eklenti gücünü yapay zeka teknolojisinden alıyor. Binlerce erkekten alınan cinsel organ fotoğraflarını kütüphanesinde barındıran eklenti, özel mesaj yolu ile gönderilen görüntüleri analiz ediyor ve bu tip bir içerik bulursa tespit edip mesajı siliyor.

Kendisinin de bu tip tacizlere maruz kaldığını aktaran Bressler, "Bu programı bir erkekten çıplak fotoğraf aldıktan sonra geliştirmeye karar verdim." dedi. Siber tacizin önüne geçmek için daha çok çabanın gösterilmesi gerektiğini belirten Bressler, bu eklentiyi diğer platformlara entegre edebilmek için görüşmeleri sürdürdüğünü de ekliyor.

Genel başarı oranı yüzde 99 seviyesinde olan eklentiyi kullanmak isteyenlerin eklentiyi kurup mesaj erişimi vermesi yeterli oluyor. Bressler, yapay zekanın yalnızca istenmeyen fotoğrafları analiz ettiğini ve mesajlaşma içerisindeki kişisel sohbetlere erişiminin olmadığını da ekliyor.

Pew Araştırma Merkezi tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalar, 18-29 yaş arasındaki kadınların yüzde 53 oranındaki kısmının istenmeyen uygunsuz fotoğraflar aldığını ortaya koymuştu.

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