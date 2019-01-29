Yapay Zeka Sayesinde Yeni Bir İnsan Türü Bulundu

Yapay zeka algoritması ile bilinmeyen bir insan türünün keşfedildiği duyuruldu. Söz konusu insan türünün DNA'sı, günümüz Asyalılar ile benzerlik gösterdiği söyleniyor.

Nature Communications isimli ünlü bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Neandertal ve Denisovan türlerinden melezlenmiş gizemli bir insan türünün var olduğu ileri sürüldü. Bu insan türünün bazı Avrupa enstitülerindeki araştırmacıların günümüz Asyalı DNA'sını kullanarak geliştirdiği bir yapay zeka algoritması tarafından keşfedildiği belirtildi.

Arkeologlar İşinden Olabilir!

Yapay zeka algoritması tarafından keşfedilen yeniliğin arkeologları geleceği olmayan meslekler listesine eklenmesine yol açabileceği konuşulmakta. Centre for Genomic Regulation tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu çalışma, kullanılan teknolojinin biyoloji, genom ve evrim alanlarındaki diğer çıkmazların çözümünde kullanılmasını sağlayacaktır" sözlerine yer verildi.

Neandertal türünün kökeninin Avrupa'ya, Denisovan türünün kökeni ise de Sibirya, Güney Asya ve Okyanusya'ya dayanıyor. Bu gizemli insan türünün, on binlerce yıl önce Afrika'dan göç eden modern Asya ırkıyla karşılaştığı ve ırklarının karıştığı tahmin edilmekte.

Sizler yapay zeka ile keşfedilen insan türü hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!