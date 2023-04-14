25 Farklı Yapay Zekaya "Sims Deneyi" Yapıldı: İnsansı Davranışlar Sergilediler!

Stanford Üniversitesi ve Google'dan araştırmacılar, insan davranışına benzer hareketlerin simülasyonunu elde etmek için bir sanal evren yaratarak içine 25 yapay zekâ botu yerleştirdi. Peki bu yapay zekâ botları yaşamlarını nasıl sürdürdü?

Çalışmada üretici yapay zekâ botlarının kahvaltı ettiği, yemek pişirdiği, işe gittiği, resim yaptığı ya da yazı yazdığı görüldü. Üretici yapay zekâ teknolojisi, özellikle makine öğrenimi ve yapay zekâyı bir araya getirerek orijinal içerikler üretebiliyor.

Yapay Zekâlar Ne Gibi Davranışlar Sergiledi?

"Smallville" adı verilen sanal evrende, botların beklenenden daha gerçekçi sosyal davranışlar sergilediği görüldü. Örneğin Sevgililer Günü'ne özel bir parti düzenleyen bir bot, diğer botlara davetiyeler gönderdi. Belediye başkanlığı yarışında aday olan botlar arasında kıyasıya çekişme yaşandı ve diğer botların siyaset ve toplumsal meseleler üzerine fikir alışverişinde bulunduğu da görüldü.

Araştırmacılar, çalışmanın yapay genel zekâya giden yolda atılan "ilk adım" olduğunu belirttiler. Yapay genel zekâ bir makinenin, bir insanın yapabileceği herhangi bir zihinsel görevi başarıyla gerçekleştirebilecek seviyeye ulaşmasını öngören bir kavram olarak kabul ediliyor.

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