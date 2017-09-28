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Yapay Zeka Sinsice İnsanlığın Hata Yapmasını mı Bekliyor?

yapay zeka tehlikesi
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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen teknoloji

Kötü senaryolara göre, yapay zeka ve robotlar kitlesel işsizlik yaratacak ve bu kaostan insanlık büyük zarar görecek.

Bu fikir doğrultusunda Birleşmiş Milletler, Hollanda'nın Lahey kentinde yapay zeka ve otonom makinelerin insanlığa getirebileceği riskleri araştıracak bir merkez kurdu.

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesinin haberine göre, "Yapay Zeka ve Robotlar" adı verilen bu merkez, tıpkı adı gibi her iki konuda yapılan teknolojik ilerlemelerin olası risklerini araştıracak.

BM Suç ve Adalet Araştırma Enstitüsü sözcüleri, "Toplumlar gelişmelere hızla adapte olmazsa, bunun kitlesel istikrarsızlıklar yaratabileceğini" savunuyorlar.

Böyle bir merkezin kurulmuş olması yapay zeka hakkındaki endişeleri de artıyor.  Özellikle bu durumun, son yıllarda insanlığı 3. Dünya Savaşı'na kadar götürebileceği tartışılıyor ve istihdam konusunda da bir tehdit oluşturabileceği konuşuluyor.

BM tarafından kurulan bu merkez , robotların farklı iş türlerinde çalışanların yerini alması ihtimali masaya yatırılacak.

"Yapay Zeka ve Robotlar" adı verilen merkez, robotların farklı iş kollarında çalışan insanların işlerini alma olasılıkları ve bunun sonuçları araştırılacak.

Merkez; sivil toplum kuruluşları, hükümetler, düşünce kuruluşları ve iş dünyasından isimlerden destek ve danışmanlık da alacak.

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ETİKETLER: savaş yapay zeka kaos teorisi yapay zeka ve insan

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