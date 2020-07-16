Yapay Zeka Şirketi Türkiye'ye Yatırım Yapacak: Yeni Çözümler Üretilecek!

ABD merkezli ünlü bir yapay zeka şirketi Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Yapılacak olan bu yatırım tamamen yapay zeka sistemleri üzerine olacak. İşte herkes tarafından merak edilen bu büyük yatırımın detayları.

Türkiye son zamanlarda çok ciddi bir yatırımcı problemi yaşıyor. Yabancı kaynaklı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarını geri çekmesi veya yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmesi ülke ekonomisine olumsuz yansıyor. Bir yapay zeka şirketi, Türkiye'ye çağrı merkezlerinin sorunlarını çözmek için yatırım yapacak. Sektörün ihtiyaçlarını doğru belirleyen ve önemli yatırımlar yapan bu firma, dünya çapında önemli kuruluşlar arasında yer alıyor. Afiniti Türkiye ofisinin kurucularından, şirketin Global Teknoloji Operasyonları Başkanı Ömer Akkentli bu yatırımın büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yapay zeka şirketi Türkiye yatırımını sağlık alanında yapacak

Türkiye’ye yatırım yapacak bu yapay zeka şirketi ile ilgili en çok dikkat çeken detay hiç şüphesiz sağlık alanı olacak. Dünya genelinde çağrı merkezleri sağlık sektöründe büyük bir öneme sahip. Ayrıca çok acil konular olduğunda, yapay zeka sistemi devreye girecek ve mağduriyetleri giderecek.

Ömer Akkentli, "Örneğin, doktora gidildiğinde, doktor eğer sizi iyi anladığını hissettirir ve aranızdaki kimya uyarsa, alınan sağlık çıktıları başka bir doktordan daha iyi oluyor. 200 patentimizin bulunduğu alan, bu insan-insan etkileşimini anlamak üzerine yoğunlaşıyor. Bu etkileşimleri anladıktan sonra, insanların insanlara sunduğu hizmetleri iyileştirmeyi sağlıyoruz. Diğer öne çıkan alan ise çağrı merkezleri. Çağrı merkezleri arandığında, sıradaki müsait müşteri temsilcisine aktarıyor. Bizim kurduğumuz sistemde ise size en iyi hizmeti verecek olan temsilciye aktarıyor. Bu doğru yapıldığında, kurumlara ticari katkısı çok yüksek oluyor." ifadelerine yer vererek konunun önemine vurgu yaptı.

Sağlık sektörünün giderek büyümesi ile bu tür firmaların değeri artacak. Sizce Türkiye’ye yapılacak böyle bir yapay zeka yatırımı ne tür sonuçlar doğurabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.