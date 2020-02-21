Yapay Zeka Sistemi Asteroit Alarmı Verdi

Neredeyse her alanda kullanılan yapay zeka sistemi, asteroit konusunda da uyarıda bulundu. Blim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda yapay zeka büyük bir tehlikeyi ortaya çıkardı.

Bilim insanları, uzayı gözleyip yeni keşifler için çalışmaya devam ediyor. Dünya için tehlike yaratabilecek asteroitler hakkında da birçok çalışma yürütülüyor. Dünya’ya çarpabilecek asteroitleri önceden tespit edebilecek bir yapay zeka sinir ağı Hollandalı bilim insanları tarafından geliştirildi. Gezegenimize çarpma potansiyeli olan asteroitleri tespit edecek sinir ağını geliştirmek için, Güneş ve gezegenler konularına göre yeniden belirlendi.

Yapay zeka sistemi büyük felakete işaret ediyor

Bu asteroitler, Dünya’dan uzakta yollarına devam etseler bile gelecekte ne olacağı konusunda bu yörüngeler tercih edildi. Ayrıca Dünya’ya çarpacağı hayal edilen hayali asteroitlerden bir veri tabanı oluşturuldu.

Bilim insanları, tüm asteroit veri ağlarını, Dünya’yı tehdit edebilecek asteroitlerin nasıl tanımlanacağı konusunda eğitmek için kullandı. Leiden’ın güçlü süper bilgisayarı ALICE sayesinde işler yolunda gitti. Yapay zeka sinir ağı, asteroitleri tanımlama ve tespit etme konusunda eğitildi.

Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda, yapay zeka sinir ağı dünyaya çarpabilecek 11 farklı asteroit keşfetti. Sizce yapay zekanın uzay alanında kullanılması tehlikelerin erken fark edilmesinde önemli rol oynayabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.