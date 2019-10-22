Yapay Zeka, Sosyal Medya Trollerine Ayar Verecek

Sosyal medya platformlarında ayrımcı ve nefret içerikli söylemler kullanan kullanıcılar yapay zeka tarafından tespit edildikten sonra uyarılacak.

Olumsuz İçerikler Kaldırılacak

Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya devleri bünyesinde milyarlarca profil barındırıyor. Bu kadar büyük kullanıcı kitlesinin bulunduğu bu platformlarda saldırgan içerikli mesajlara denk gelmemek ise mümkün değil.

Sosyal medya platformları bu gibi durumlara karşı gelmek için uzun bir süredir gerçek kişiler ile birlikte yapay zekadan destek alıyor. Yeni algoritmalar ile birlikte kuralları ihlal eden kişilerin ifadeleri yapay zeka tarafından kaldırılacak ve bu kişiler yapay zeka aracılığı ile uyarılacak.

Bu yeniliklerle birlikte kullanıcıların saldırgan içerikli ifadelere daha az sıklıkta denk gelmesi bekleniyor.

Kullanıcılar Uyarılacak

Kuralları ihlal eden kullanıcılar "Kullanılan dil oldukça saldırgan. Tüm etnik ve sosyal gruplar hoşgörüyü hak ediyor." ve “Doğası gereği cinsiyetçi olan kelimeleri kullanmanın verimli bir sohbete katkıda bulunmadığını düşünüyorum” gibi cevaplarla birlikte karşılaşacak.