Yapay Zeka Sosyal Mesafeyi Sıkı Bir Şekilde Kontrol Edecek

Neredeyse her alanda kullanılan yapay zeka sosyal mesafeyi çok sıkı bir şekilde kontrol etme imkanına kavuşuyor. Özellikle de iş yerlerinde yapay zeka destekli sistemlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Koronavirüs vaka sayısının 3 milyona doğru büyük bir hızla gitmesi herkesi önlem almaya zorladı. Büyük şirketler ise bu virüsten en az zararla korunabilmek için farklı önlemler geliştirmek zorunda kaldı. evinde kalamayan ve bir şekilde işe gitmek zorunda olanlar en büyük risk grubunda yer alıyor. Bu kişilerin korunması için en önemli konu sosyal mesafe. Peki bu sosyal mesafeyi kim kontrol edecek? İşte tam da bu noktada büyük problemler devreye giriyor.

Yapay zeka sosyal mesafeyi belirli ölçüde kontrol edebilecek

Yapay zeka şirketi Landing AI, kameraları kullanarak insanların sosyal mesafeyi korumasını sağlıyor. Bu mesafe arttıkça hastalanma riski de büyük ölçüde azalıyor.

Yapay zeka kullanan şirketin uygulaması insanları kutucuklar içerisine alıyor. Eğer Sosyal mesafeniz iyiyse yeşil dikdörtgen kutucuk içerisinde kalıyorsunuz. Ancak sosyal mesafeniz kötüyse, sistem sizi kırmızı kutucuk içerisine alıyor. Tüm bunlar özel kameralar ile sağlanacak ve gün boyunca devam edebilecek.

Personelden sorumlu olan kişiler bu cihazlar ile birlikte, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını görebilecek. Gerekli durumlarda sosyal mesafeye uymayan kişiler uyarılabilir. Amazon gibi şirketler en savunmasız kuruluşlar içerisinde yer alıyor. Özellikle de depo işçilerinin birbirlerine çok yakın olması sosyal mesafenin ihlal edilmesine neden oluyor. Sizce bu cihazlar sosyal mesafenin korunması konusunda önemli bir destek sunacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.