Spor Müsabakalarına Yapay Zeka Spikerler Geliyor!

Üretken yapay zekâ birçok meslek sahibini "Acaba işimden olacak mıyım?" endişesiyle baş başa bırakmış olabilir ve görünen o ki bu endişelerden biri gerçeğe dönüşüyor.

Profesyonel tenis ve muhtemelen tüm spor dünyası için bir ilk olarak, bu yılki Wimbledon Tenis Şampiyonası, tüm video özetleri için yapay zekâ destekli bir yorumcu kullanacak.

IBM'in watsonx yapay zekâ platformu tarafından desteklenen bu yeni özellik, tüm maçlardaki önemli anların sesli yorumlarını ve açılıp kapatılabilen altyazıları sunacak.

Üretken Yapay Zekâ Tenis Maçlarını Sunacak

IBM'den yapılan açıklamada, "Bu araç, Wimbledon uygulaması ve wimbledon.com'daki önemli an videolarıyla maçlardan önemli anları yakalarken, taraftarlara daha anlayışlı bir deneyim sunmak için tasarlandı." ifadelerine yer verildi.

Yeni özelliği oluşturmak için IBM uzmanları Wimbledon All England Club ile birlikte çalışarak yapay zekâyı "tenisin eşsiz dili" konusunda eğitti. Bilgisayar devi, ortaya çıkan yorumun "klipleri bilgilendirici ve ilgi çekici hâle getirmek için çeşitli cümle yapısı ve kelime dağarcığı" sunacağını söyledi.

Yapay zekâ tarafından üretilen yorum fikri kulağa ilgi çekici geliyor ve nasıl bir sese sahip olacağını ve sporun özünü ne kadar iyi yakaladığını duymak kesinlikle ilginç olacak.

Yapay zekânın, kaydedilmiş önemli anlar için kullanılıyor olması çoğu profesyonel yorumcu için de güven verici olacak ancak belki de daha gelişmiş bir yapay zekâ aracının gerçek zamanlı olarak gözlemleme, analiz etme ve yorum yapma gücüne sahip olması çok uzun sürmeyecek.