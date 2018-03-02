Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Bir Garip Müzik Videoları

Lord Over isimli müzisyenin Truth şarkısı için yapay zeka tarafından hazırlanan klip, ilginç yapısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Artificial Nature ekibi tarafından geliştirilen yapay zekanın ana amacının ise çok başka olduğu açıklandı.

Bugüne kadar yapay zekalar tarafından hazırlanan oldukça başarılı müzik kliplerini izleme şansı yakalamıştık; ancak Artificial Nature ekibi tarafından geliştirilen yapay zekanın klibi işi başka bir noktaya taşıdı. İzledikçe insanı ürperten videolar, yine akıllara “yapay zekalar bir gün bizi tenhada kıstırır mı?” sorularını getirdi.

Her ne kadar çok ilginç görünseler de yayınlanan video kliplerin derin bir akademik temelinin olduğunu söylemeden geçmeyelim. Henüz geliştirme aşamasının çok başında olan pix2pix teknolojisini kullanarak, bir yapay zeka geliştirmeyi hedefleyen ekip tarafından hazırlanan videolarda ana amaç, herhangi bir kişinin resmi videoya aktarabilmek.

Resimleri videoya aktarabilmek için öncelikle her resmin bir görsel haritasını çıkaran Artificial Nature ekibi, elde ettikleri bu haritalar yordamıyla resimleri video haline getirmeye çalışıyorlar. Lord Over isimli müzisyen için hazırlanan müzik klipleri de bunun ilk örneklerinden birkaçını teşkil ediyor.

İtalyan filozof Julius Evola ve Rodrigo Alves gibi tanınmış resimlerini pix2pix tekniğiyle haritalandıran ve bunları klip haline getirme işini yapay zekanın üstüne yıkan ekibin, henüz geliştirme aşamasının çok başında oldukları bu yapay zeka teknolojisiyle hazırladıkları tüyler ürperten videolar ise şöyle: