Yapay Zeka Telefonla Oynayan Milletvekillerini İfşa Etti

Telefonla oynayan milletvekilleri yapay zeka ile tespit ediliyor. Belçikalı dijital sanatçı ve geliştirici Dries Depoorter, Belçika parlamentosundaki milletvekillerini ifşalayan bir yapay zeka yazılımı yarattı. Dries Depoorter'ın bu projesi, milletvekillerinin telefonla oyun oynamasını veya sosyal medya gezinmesini yakalayabiliyor.

Belçikalı sanatçı Dries Depoorter, akıllı telefonlarına fazla odaklanan milletvekillerini tespit eden bir yüz tanıma sistemi geliştirdi.

Belçikalı milletvekilleri akıllı telefonlarında çok fazla zaman harcıyor mu? The Flaman Scrollers adlı bir proje başlatan sanatçı Dries Depoorter'ın düşündüğü şey bu olabilir. Depoorter, parlamento oturumları sırasında cep telefonlarına bağımlı olan milletvekillerini tanımlayan yapay zeka ile politikacıları ifşalamaya başladı.

Telefonla oynayan milletvekilleri yapay zeka ile tespit ediliyor

Dries Depoorter'ın yapay zekası, YouTube'da yayınlanan oturumlar sırasında çekilen videoları izliyor. Milletvekillerini yüz tanıma özelliğini kullanarak tespit ediyor ve telefonlarıyla geçirdikleri zamanı hesaplıyor. Ardından bu kayıtlar, milletvekillerinin hesaplarını da etiketleyerek Twitter ve Instagram'a aktarılıyor.

Depoorter'ın bu projesi sosyal medyada başarılı olmuş gibi görünüyor. Sanatçı verdiği demeçte "yapay zeka ve yüz tanımanın tehlikelerini basit ve eğlenceli bir şekilde göstermek" istediğini açıkladı.

Sosyal ağlarda sorgulanmaya başlayan milletvekilleri ise teknolojinin bu kullanımına sevinmemiş gibi gözüküyor. Milletvekil Maaike de Vreese, bu projenin yüz tanıma ile oluşturulabilecek etkileyici uygulamalara vurgu yaptığına inanıyor. Vreese açıklamasında, "Sadece ek araştırma yapıyordum ve toplantıyı fiziksel olarak takip edemeyen bir iş birlikçiyle temas halindeydim" diyerek kendini savundu.

Ekim 2019 gibi yakın bir tarihte Avrupa Parlamentosu milletvekili Geert Bourgeois, Angry Birds oynarken kameralara yakalanmıştı. Bu yüzden politikacıların gerçekten özel meseleleri takip edip etmediği kesin olarak bilinmiyor. Ancak akıllı telefonların dikkat dağıtma konusundaki başarısını hepimiz biliyoruz.

Mobil oyun oynayan veya sosyal medyada gezinen politikacıların videoları The Flemish Scrollers'ın Twitter ve Instagram hesaplarında paylaşıldı. Proje ilk başta gülümsetiyor olsa da gerçek bir kamu yararına hizmet ediyor gibi görünüyor.

Peki ya siz Dries Depoorter'ın geliştirdiği bu yapay zeka sistemini nasıl buldunuz, sizce bu tarz bir yazılım diğer ülke parlamentolarına da yansımayı başarabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve diğer okuyucularımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.