Elon Musk'a Ait Şirketin Yapay Zekası Tiyatro Oyunu Yazdı

Elon Musk'ın ortağı olduğu şirketin yapay zekası tiyatro oyunu yazdı. Bir yapay zekanın hikaye üretebildiğini görmek insanlar için bir mucize olsa da, ilk incelemeler içeriği nedeniyle saçma ve şaşırtıcı olarak değerlendirildi. İşte ilk defa yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir tiyatro oyunu.

Çek yazar Karel Capek yüz yıl önce insanlara hizmet etmek için tasarlanmış yapay fabrika işçilerinin hikayesini anlatan bir oyununda “robot” kelimesini ilk defa kullanmıştı. Şimdi ise bir robotun kendisi tiyatro oyunu yazmayı başardı. Hatta yazılan bu oyunun online prömiyeri de yapıldı.

Yapay zeka tiyatro oyunu nasıl yazdı?

Elon Musk'a ait olmasıyla dikkat çeken OpenAI şirketinin yapay zekası bir senaristle birlikte tiyatro oyunu yazmayı başardı. Senaryoyu yöneten oyun yazarı David Kostak, "Bu, bir tür fütürist Küçük Prens" ifadelerini kullandı. Kitaplardan ve makalelerden milyarlarca kelimeyi depolamayı başaran GPT-2 teknolojisi, anlamlı metinler ve sıralı cümleler oluşturmayı başardı.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre GPT-2, tahmini maliyeti on milyonlarca dolar olan yaklaşık 200 milyar kelime kapsamında eğitildi. En nihayetinde 60 dakikalık bir tiyatro oyunu yaratmayı başaran yapay zeka, tüm dünyada merak uyandırmayı başardı. Ayrıca oyuna "Yapay Zeka: Bir Robot Tiyatro Metni Yazarsa" ismi verildi.

Tiyatro oyunu yazma serüveninin nasıl ilerlediği bilinmiyor olsa da, yapay zeka tarafından cümleler şu şekilde oluşturuluyor: İlk olarak programın bilgi istemcisiyle beslenmesi gerekiyor. Örneğin yapay zekaya verilen ilk veride, "Merhaba, ben robotum ve sizi yazdığım bir oyunu görmeye davet etmek büyük bir zevk." ifadeleri yazılıyor. GPT-2 bu metni geliştirip 1000 kelimeye kadar ek metin oluşturabiliyor.

OpenAI'ın yapay zekası gerçekten umut vaat ediyor, ancak hala geliştirilme aşamasında olması ve arkasındaki bilim adamlarından destek almasından dolayı insanlara güven vermiyor. Bununla birlikte yapay zeka, neredeyse birkaç yüz yıllık edebiyat yeniliklerini anında inceleyebilirken, insan duygularını anlamakta zorlanıyor.

Charles Üniversitesi'nden dilbilimci Rudolf Rosa, programın çoğunlukla anlaşılır yazı üretmesinin başlı başına dikkate değer olduğunu söylüyor: "On yıl önce ,gerçekten şanslı olsaydın, cümle gibi görünen bir sözcük grubu üretebilirdin. Şimdi ise anlam kazanmış bir tiyatro oyununa sahibiz."