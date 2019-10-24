Yapay Zeka Ülkeler Arasında Savaş Çıkarabilir Mi?

Günümüzün en tartışmalı teknolojilerinden bir tanesi olan yapay zeka, önemini büyük oranda arttırıyor. Tıp alanından savaş endüstrisine kadar neredeyse her alanda yapay zeka çalışmalarını görmek mümkün. Peki ya bu teknoloji kontrolden çıkarsa ne olur? İşte haberimizin detayları.

Yapay zeka teknolojisinin bir şekilde kontrolden çıkması kullanıldığı alana göre farklılık gösterecektir. Örneğin tıp alanında kullanılan bir yapay zekanın kontrolden çıkmasıyla sadece bir veya birkaç kişi zor anlar yaşayacaktır. Ancak savaş teknolojisinde kullanılan yapay zekanın kontrolden çıkması çok daha büyük facialara neden olabilir.

Yapay zeka savaşında rekabet büyüyor

Yapay zeka denince akla gelen ilk ülkelerden birisi de hiç şüphesiz Çin. Özellikle de Dünyaya hakim olmak isteyen ve büyük bir güç elde etme çabasında olan Uzak Doğu Asya ülkeleri yapay zeka alanına daha fazla ağırlık veriyor.

Çinli şirketlerden bir tanesi olan Tencent, yapay zeka kullanan Tesla araçlarını kontrol etmenin bir yolunu buldu. Tesla aracını ele geçiren bu şirket, onu istediği gibi kontrol etti. Şeritlerden rahatlıkla geçmesine engel olarak kaza yapma riskini arttırdı. Bu durum akıllara yapay zekaya sahip savaş aletlerinin ele geçirilme ihtimalini ortaya çıkardı. Böyle bir durum büyük bir sivil kaybına neden olacaktır.

Askeri alanlarda kullanılan aletlerin giderek daha fazla yapay zeka içermesi, uzmanların en büyük korkularından birisi. Bu teknolojiye sahip aletlerin artması ise tehlikenin giderek büyümesine neden oluyor. Peki sizce askeri ekipmanlarda yapay zeka kullanılması ele geçirilme riskini büyütür mü? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.