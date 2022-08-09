Yapay Zeka Uzayda Anomali Tespit Etti

Uçsuz bucaksız gibi görünen uzayı anlamlandırma çabamız gelişen teknolojimizle her geçen gün daha da kolaylaşıyor. Yeni fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu ve uzun yıllardır hizmet veren Hubble Uzay Teleskobu, uzaydan çektiği görüntüleri insanlığa aktarıyor. Bunun dışında Dünya üzerinde bulunan teleskoplar da koordineli bir şekilde çalışarak milyonlarca yıldızı gözlemlemeye çalışıyor.

Evreni izlemek için elimizde bu kadar fazla araç olunca elde ettiğimiz bilgileri işlemek için de güçlü bir sisteme gereksinim duyuyoruz. Şimdiye kadar uzaydan alınan veriler süper bilgisayarlarda işlenerek insanlar tarafından anlamlandırılmaya çalışıyordu. Fakat son yıllarda farklı yöntemler deneyen bilim insanları, uzaydan gelen bazı verileri yapay zeka yardımıyla işlemeye başladı.

Yapay Zeka Evreni Keşfetme Yolculuğumuzda Kilit Taşı Olabilir!

Bilim insanları oluşturulan yapay zekayı uzayın Kuzey Gökyüzü olarak adlandırılan bölgesinden gelen verilerle besledi. Sonuç olarak yapay zeka, bu bölgede bir dizi anomali tespit etti. Bilim insanları tespit edilen anormal durumları manuel olarak incelediklerinde yapay zekanın gerçekten de yeni bir şey keşfettiğini tespit etti. Özellikle süpernovaların ve gelgit bozulmalarının tespit edebilmesinde başarı sağlayan yapay zekanın bunlar dışında uzayda uzun sürelerdir dolanan ve keşfedemediğimiz nesneleri tanımlamamızda da yardımcı olacağı düşünülüyor.