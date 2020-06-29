Yapay Zeka Ve Büyük Veri Üretim Sürecinde Destek Olacak

Herkesin bir şekilde dilinde olan yapay zeka ve büyük veri, üretim sürecinde de aktif rol alacak. Böylece birçok cihazın üretimi daha efektif hale gelecek. Peki şirketler bunu nasıl sağlamayı düşünüyor? Hadi gelin yanıtını beraber arayalım.

Yapay Zeka denilince genellikle insanların aklına derin öğrenme geliyor. Öğrenme biçimlerinin çok farklı bir boyuta ulaştığı şu günlerde, yapay zeka bu verileri çok hızlı bir şekilde işleyebiliyor. Böylece ortaya gerçek üretim süreci çıkıyor. Asus şirketi son dönemlerde yapay zeka ve büyük veriyi en etkili şekilde kullananlar arasında yer alıyor. Üstelik şirket yeni bilgisayarlarının üretimi için bu konuya büyük önem veriyor.

Yapay zeka ve büyük veri hızlıca hasar tespiti yapacak

Herhangi bir bilgisayar modelinin sorunlu olup olmadığını anlamak aslında çok zor değil. Üretim sürecinde eğer fanlar doğru bir şekilde çalışıyorsa yüksek bir ihtimalle donanımlar düzgün yerleştirilmiştir.

Şirket bunu denettirebilmek için 2 ila 6 ay arasında değişen zamanlarda bilirkişi yetiştiriyor. Bu bilirkişiler elbette %100 doğru bilgiye ulaşabiliyor. Fakat zamanla kulaklarında meydana gelen sorunlar onların fan problemlerini ve diğer donanım sorunlarını bulmasına engel oluyor.

Şirket birçok problemi çözebilmek için AI Wave Signature System adlı bir sistem üretti. Düzgün çalışan fanların seslerini analiz ederek bir referans oluşturması sadece bir başlangıç. AI Wave Signature System; ürünün elektrik akımı, voltajı, titreşimi ve diğer özellikleri ile birlikte kullanılarak genel ürün kalitesinin tespit edilmesi gibi daha bir çok detaya bakıyor. Peki sizce yapay zeka ve büyük veri, üretimi kusursuz hale getirebilecek mi?