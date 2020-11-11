Papa, Yapay Zeka ve Robotlar İçin Dua İstiyor

Papa'dan yapay zeka ve robotlar için dua edin çağrısı teknoloji gündemini şaşırtmış durumda. Robotların ve yapay zekanın her zaman insanlık için çalışması gerektiğine vurgu yapan Papa Francis, kötü amaçlı kullanılmaması adına dua çağrısında bulundu.

Papa Francis dijital ve teknolojik yeniliklerin asla durmadığını belirterek, insanların bunu nasıl anlamaları gerektiğine dair bir mesaj yayınladı. Kasım ayı mesajında Papa, robotların ve yapay zekanın her zaman insanlığa hizmet etmeleri adına dua edilmesini istiyor. İnsanların birbirine saygı duyması gerektiği bir çağ değişikliğinde olduğumuzu söylüyor.

"Robotik ve yapay zekanın ilerlemesinin, her zaman insanlığa hizmet etmesi için dua ediyoruz" şeklinde aylık mesajını paylaşan Katolik din büyüğü, yayınladığı mesajda kıyamet günü senaryosu hakkında endişeleniyor gibi görünmüyor. Teknolojinin ve robotların getirdiği eşitsizliğe değinen YouTube videosunda ise günlük duaların derinleşmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Papa'dan yapay zeka ve robotlar için dua edin çağrısı

Daha önce yapay zeka çalışmalarıyla 'şeytanı çağırdıklarını' söyleyen ve sosyal medya gündemine düşen Elon Musk'a karşı böylelikle bir yanıt gelmiş gibi görünüyor. Papa yayınladığı mesajda ​yapay zekanın, “yaşadığımız çağın çığır açan değişimin merkezinde” olduğunu ve robotiklerin dünyayı daha iyi hale getirme gücünü barındırdığını söyledi.

Kasım ayı mesajında, "Teknolojik ilerleme eşitsizlikleri artırıyorsa, bu gerçek bir ilerleme değildir. Gelecekteki ilerlemeler, kişinin haysiyetine saygı duymaya yönlendirilmelidir. Ancak bu, yalnızca bu kuvvetler doğru bir şekilde kullanıldığında geçerli olacaktır" diyor.

Belki şaşırtıcı geliyor olabilir ancak robotik ve yapay zeka teknoloji Papa Francis'in ilk defa çalıştığı bir alan değil. Bu yılın başlarında Vatikan, Microsoft ve IBM'in imzaladığı belge dahilinde yapay zekanın bazı ilkeleri koruma altına alınmıştı. "AI Etiği İçin Roma Çağrısı" isimli anlaşma dahilinde yapay zekanın etiği olarak altı genel ilke belirlenmişti: şeffaflık, kapsayıcılık, tarafsızlık, güvenilirlik, algoritmanın doğru özellikleri.

Papa yukarıdaki videosunda belirli örneklere değinmemiş olsa da, yapay zekanın toplumdaki bölünmeleri artırdığını söylersek aslında yanlış olmayacaktır. Örneğin; yanlış tutuklamalara yol açan önyargılı yüz tanıma sistemleri ve öğrenciler arasındaki mevcut eşitsizlikleri taklit eden algoritmik sınav sonuçları insanlar arasındaki bölünmeleri ortaya koyuyor.