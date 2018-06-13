Yapay Zeka Wall Hack Açtı

Dünyanın en önemli üniversitelerinden MIT’nin Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Laboratuvarı, basit sinyallerle duvarların arkasındaki insanları algılayabilen bir teknoloji geliştirdi. Geliştirilen teknoloji, video oyunların hilecilerin kullandığı ve duvarların arkasındaki oyuncuları gösteren wall hack programlarını hatırlattı.

MIT CSAIL’de görevli bilim insanları, radyo frekanslarıyla donanmış cihazlara, sinir ağı denilen teknolojiler yardımıyla insanların duvar ardındaki duruşlarını ve hareketlerini algılamayı öğrettiler. Yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli engellerin arkasında duran insanların hareketlerinin ve duruşlarının oluşturduğu radyo frekansı geri dönüşlerini tanımaya başlayan yapay zeka, algıladığı görüntüleri çubuk şeklinde göstermeyi başardı.

Geliştirdikleri teknolojinin çeşitli hastalıklarla ilgili doktoralara yardımcı olabileceğini söyleyen araştırmacılar, bu teknolojinin temel olarak çoklu sertleşim ve Parkinson gibi rahatsızlıkların takibinde kullanılabileceğini belirttiler. Bununla birlikte yapay zekanın, tek başına yaşayan yaşlı insanların evlerinde kullanılabileceği, evin içinde ansızın düşme ya da buna benzer durumlarda uyarı verecek şekilde değiştirilebileceğini söylediler.

Geliştirilen teknolojinin 100 kişik bir grup içerisinde denendiğini ve bunların yüzde 83’lük kısmının hareketlerinin algılanabildiğini söyleyen MIT CSAIL, yakın zaman sonra yapacakları geliştirmelerle şimdilik sadece çubuk şeklinde gösterilen görüntülerin üç boyutlu hale dönüştürüleceğini kaydetti.

Sağlık hizmetleri için oldukça yararlı olduğu görülen bu teknolojin, çeşitli gizlilik endişelerini beraberinde getirdiğini dile getiren uzmanlar, geliştirilen bu teknolojiyle birlikte evlerinin içindeki insanların rahatlıkla izlenebileceğini dile getirdiler.