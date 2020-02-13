Yapay Zeka, Wikipedia'nın Eski Makalelerini Yenileyebiliyor

MIT tarafından geliştirilen yapay zekaya dayalı m etin oluşturma aracı, insani dil bilgisi ve üslubunu korurken, cümlelerdeki belirli bilgileri saptıyor ve yeniden kullanıma uygun bir şekilde değiştirerek içerikleri güncelleyebiliyor.

MIT araştırmacıları tarafından oluşturulan bu sistem, Wikipedia makalelerindeki tutarsızlıkları otomatik olarak güncellemek için kullanılabilir ve böylelikle editörlerin harcadığı zamanı ve çabayı azaltabilir.

Wikipedia, yeni bilgileri yansıtmak için sürekli düzenleme ihtiyacı olan milyonlarca makaleden oluşmakta. Yapay zeka sayesinde yeniden yazma işlemleri veya numaraların, tarihlerin, adların ve konumların güncellenmesi gibi daha rutin değişiklikler kolaylaşacak.

Yapay Zeka Konferansı'nda sunulan makalede, yapay zekanın Wikipedia cümlelerinde belirli bilgileri saptayarak yeni kullanıma uygun bir şekilde değiştirebildiği belirtildi. " Wikipedia makalelerinde sürekli olarak güncelleme gerekiyor. İnsan müdahalesi çok az veya hiç olmadan makalelerin tam bölümlerini otomatik olarak değiştirmek faydalı olacak ”ifadelerine yer verildi.

Yapay zekanın doğruluğunu derecelendiren editörler ise gerçeğe uygun güncellemeler için 5 üzerinden 4 ve dil bilgisi için 5 üzerinden 3.85 puan verdi. Yeni geliştirilen bu yapay zeka metin oluşturmak için diğer sistemlerden daha iyi olsa da eski metinlerle yeni metinler arasındaki farkların çok da ayırt edici olmadığını gözler önüne seriyor.