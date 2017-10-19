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Yapay Zeka Yazılımı AlphaGo Zero, Rakip Tanımıyor!

Yapay Zeka Yazılımı AlphaGo Zero, Rakip Tanımıyor!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Google'ın 2014 yılında satın aldığı ve kurucuları arasında Mustafa Süleyman'ın da bulunduğu DeepMind, geliştirdiği AlphaGo yazılımı ile adından bir hayli söz ettirmişti.  AlphaGo yazılımının oyun kurallarından başka veri girilmemiş versiyonu, Veyçi olarak da bilinen 2 bin 500 yıllık strateji oyunu Go'da orijinal programı yenmeyi başardı.

Google çatısı altında bulunan yapay zeka şirketi DeepMind, Go-playing yazılımının en son sürümü olan AlphaGo Zero'yu geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.

Bu yılın başlarında Go'da dünyanın bir numarası Çinli şampiyon Kı Cie ile Koreli şampiyon Lee Sedol'u yenerek dikkat çeken yapay zeka programı, sonrasında başka bir Go şampiyonu tarafından mağlup edilmişti. AlphaGo Zero adıyla güncellenen yazılım, insanlardan destek almadan Go oyununu öğrenebilecek düzeye getirildi.

AlphaGo Zero, boş bir Go tahtasıyla ve kurallardan başka hiçbir veri olmadan işe başladı. Daha sonra kendi başına milyonlarca kez Go oynadı ve oynadığı oyunlarda milyarlarca hamle kombinasyonunu test etti.

Kendi kendini eğitme süreci boyunca AlphaGo Zero, insanlardan oluşan Go rakiplerinin son birkaç bin yılda geliştirdiği birçok püf noktası ve tekniği kısa sürede keşfedip öğrendi. AlphaGo'nun Go'da profesyonelleşmesinin aylar sürdüğüne dikkat çekilirken, AlphaGo Zero'nun 72 saat içinde orijinal programı 100 oyunun hepsinde yenecek kadar ilerlediği belirtildi.

DeepMind'ın yöneticisi Demis Hassabis, hatasız bir yapay zeka sistemi için daha çok yollarının olduğunu ancak var olan sistemin bazı sorunlar karşısında ilerleme sağlayacak kadar iyi olduğunu söyledi.

Hassabis, "AlphaGo Zero, gelişimini kendi kendine tamamladı ve hiçbir insan desteği almadı. Bu teknik, ilaç keşfi ve materyal bilimi gibi alanlarda da çok kapsamlı bir şekilde kullanılabilir" dedi.

DeepMind, Hem AlphaGo hem de AlphaGo Zero, derin sinir ağlarının yanı sıra “güçlendirilmiş öğrenme” olarak bilinen bir makine öğrenme yaklaşımı kullanıyor.

Kurucuları arasında Mustafa Süleyman'ın da Londra merkezli DeepMind, 2014 yılında Google tarafından satın alınmıştı. 

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ETİKETLER: google yapay zeka Google DeepMind alphago

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