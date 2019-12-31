Yapay Zeka Yazılımı, Tofaş’a Uluslararası Ödül Kazandırdı

Tofaş geliştirdiği Garanti 4.0 Tahminleme Sistemiyle, Uluslararası Kalite Ödülleri Töreni’nde ‘Geliştirme Sistemleri’ kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Dünyanın en önemli Kalite Enstitülerinden olan The CQI (Chartered Quality Institute) tarafından düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri (International Quality Awards) sahiplerini buldu. Londra’da düzenlenen ödül töreninde Tofaş önemli bir başarı elde etti.

Tofaş tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı yazılım ‘Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi’, bu seneki Uluslararası Kalite Ödülleri'nin ‘Geliştirme Sistemleri’ kategorisinde birinci seçildi. Kalite Metot ve Planlama Yöneticisi Özcan Çavuşoğlu ile Kalite Metot ve Planlama Uzmanı Hakan Ersoy, törende Tofaş adına ödülü teslim aldı.

Manuel yöntemlerle limitli veri analizi yapabilen klasik yazılımlar yerine yapay zeka desteğiyle geliştirilen Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi’ne ilk olarak 2017 yılında başlanmıştı. 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda tamamen Tofaş tarafından geliştirilen sistem, daha çok veri analizine imkan vererek büyük fayda sağlıyor.

Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi, araçların geçmiş garanti maliyeti verilerini 100'den fazla olasılık ve 1000'den fazla algoritmaya tabi tutarak, gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek garanti maliyeti harcamalarını yüzde 95 oranında doğru şekilde tahmin edebiliyor. Bu sayede büyük ölçüde maliyet ve zaman tasarrufu sağlanmış oluyor.