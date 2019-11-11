Yapay Zeka, Yıldırımın Düşeceği Yeri ve Zamanı Tahmin Edebiliyor

Hava tahminlerinde sık sık kullanılan yapay zeka, artık yıldırımın düşeceği yeri ve zamanı bile doğru tahmin edebiliyor.

Hava olaylarında büyük tahmin kolaylığı sağlayan yapay zekadan yeni bir adım daha geldi. Elektromanyetik Uyumluluk Laboratuvarı'nda çalışan bir grup bilim insanı, yapay zekaya bağlı tahminlerin yıldırımı öngörülebilir olduğunu aktardı.

Yapay zeka üzerinde geliştirilen teknolojinin analiz yapabilmesi için ilk olarak farklı noktalarda meydana gelmiş yıldırım konumları belirlendi. Makine öğrenmesine bağlı olarak yıldırımların düşme yönünü tahmin edebilen yapay zekanın, 30 km'ye kadar yüzde 80 oranında doğruluğa ulaştığı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Laboratuvar Başkanı Amirhossein Mostajabi, radar ve uydu sistemlerine benzer bir algoritma yarattıklarını belirtti. Ayrıca dünyanın çeşitli noktalarında yapılan testlere göre yıldırım enerjisinin kontrol edilebileceğine de vurgu yapıldı.