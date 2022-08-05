Yapay Zeka Amerika'daki Yolları Yeniden Tasarladı

Amerika'da her yıl 6500'den fazla yaya trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybediyor. Smart Growth America'nın yaptığı bir araştırmaya göre yolların yayaların güvenliğine göre tasarlanmamasının ölümlü kazalarda payı büyük. Amerika'daki yol tasarımı üzerine yoğunlaşan bir sanatçı, DALL-E 2 kullanarak halihazırda ülkede bulunan yolların yayalar için daha güvenli hallerini oluşturdu.

Proje Zach Katz adındaki bir sanatçı tarafından oluşturuldu. Google Haritalar uygulamasındaki Sokak Görünümü özelliğini kullanarak Amerika'daki yolları DALL-E 2'ye taratan Zach, yapay zekadan yolları yayalar için daha güvenli hale getirmesini istedi. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı!

Şehir Planlamasında Yapay Zeka Kullanımı Artıyor

DALL-E 2'nin güçlü yaratım kapasitesi ulaştığı yeni tasarımları Twitter'da paylaşan Zach, "Sonuçlar gerçekten harika. Yapay zekanın insanların daha iyi şehirler hayal etmelerine yardımcı olmak için sahip olduğu potansiyele hayran kaldım." dedi.

Öte yandan şehir planlamasında yapay zeka kullanımı günden güne artıyor. The Line ve NEOM isimleriyle tanıtılan Suudi Arabistan'ın yeni mega şehir projesinin tasarımında yapay zekadan yardım alınacağı belirtiliyor.

İşte Yapay Zekanın Yol Tasarımları!