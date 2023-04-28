Yapay Zekalara Düzenleme Getiriliyor: Telifli Çalışmalar Artık Kullanılamayacak!

Avrupa Birliği, ChatGPT gibi yapay zekâ araçlarının kullanımını düzenlemeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Bu taslak mevzuat, geliştiricilerin yapay zekâ sistemlerini oluştururken ve eğitirken kullandıkları telif hakkıyla korunan materyalleri kamuya açıklamalarını zorunlu kılmayı amaçlıyor.

Bu yasa kabul edildiğinde, Batı'da yapay zekânın yaygınlaşmasını düzenleyen ilk kapsamlı kurallar dizisi olacak. Bu hamle, çalışmalarının yapay zekâ tarafından üretilen içerik için kaynak materyal olarak kullanılmasından endişe duyan yazarların, sanatçıların ve diğer yaratıcıların artan endişelerine bir yanıt niteliği taşıyacak.

Telifli Çalışma Sahipleri Çalışmalarından Kâr Edebilecek

Bu yeni mevzuat kapsamında, yayıncılar ve içerik oluşturucular, çalışmaları yapay zekâ tarafından üretilen içerik için kullanıldığında kârdan pay talep etmenin yeni bir yoluna sahip olacaklar.

Tasarı ve değişiklikler hâlen inceleme aşamasında ancak Avrupa Birliği bu yıl içinde tasarının son hâlini müzakere etmeye ve geçirmeye kararlı.

İlgili düzenleyiciler, ortak paydada buluşulan temel amacın gelişmekte olan yapay zekâ teknolojisine uygun bir düzenleme sağlamak ve içerik oluşturucuların haklarını korumak olduğunu belirtiyor.