Yapay Zekalı Deepfake Uygulaması, Çıplak Gösteren Gözlük Gibi

Yapay zeka ile geliştirilen yeni deepfake uygulaması, kıyafetli kadın fotoğrafını çıplak hale dönüştürüyor.

Yapay Zeka Fotoğrafı Çıplak Hale Dönüştürüyor!

DeepNude isimli uygulamada iki farklı sürüm mevcut. Birinci sürüm ücretsiz olarak resimleri dönüştürüyor. İkinci sürüm ise 99 dolar karşılığında daha iyi çözünürlükte görüntüler sunuyor.

DeepNude yapay zeka yardımı ile dönüştürdüğü resimlere sahte olduğunu belirten bir fligran eklemekte. Görüntülere detaylı olarak bakıldığında sahte olduğu açıkça belli olmakta. Uygulama erkeklerin çıplak görüntülerini oluşturma yeteneğine sahip değil.

DeepNude'un kurucusu olan Alberto, uygulamanın eğlence için yaratıldığını ve bu kadar popüler olmasını beklemediğini söyledi. Uygulamaya şu an yoğunluktan dolayı erişilemiyor.

DeepNude yetkilileri yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Merhaba! DeepNude çevrimdışı. Çünkü biz bu kadar fazla ziyaretçi beklemiyorduk ve bu nedenle sunucularımızın güçlendirilmeye ihtiyacı var. Biz küçük bir takımız. Bazı hataları düzeltmemiz gerekiyor. DeepNude'u istikrarlı ve çalışır hale getirmek için çalışıyoruz. Birkaç gün sonra tekrar çevrimiçi olacağız."

Sizler DeepNude hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka nereye gidiyor? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!