Yapay Zekanın Çocukları İle Tanışın! - Samsung İnsan Üretmeye Başladı #CES2020

CES 2020 turumuz son hızıyla devam ediyor. Samsung'un yapay zeka firması NEON, CES 2020'de bizlerle buluştu. Yapay insan projesi olan NEON, iş ve eğlence dünyasında kullanılabilecek gerçeğe yakın insan avatarları yapmayı amaçlıyor.

Yapay zeka ile birlikte oluşturulan insanların kimisi adres gösteriyor kimisi ise polis rolünde. Yapay zeka sayesinde yapay insanlar üretilmeye başlandı. Hemen aşağıda yer alan videodan yapay zeka ile oluşturulan insanların neler sunduğuna bakabilirsiniz.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'den videolarımız gelmeye devam edecek. YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.

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