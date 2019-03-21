Yapay Zekanın Devlet Yönetiminde Söz Sahibi Olmasını İstiyorlar

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, her ne kadar yapay zekayı insanlığı sona erdirecek ‘potansiyel bir katil’ olarak görse de, pek çok insan ünlü mucit ile aynı görüşte değil. Avrupa genelinde yapılan bir araştırmaya göre, her dört kişiden biri ülke yönetiminin yapay zekaya devredilmesini istiyor.

Bilgisayarlardan akıllı telefonlara, otomobillerden insansız hava uçaklarına kadar hemen her alanda kendini gösteren yapay zeka, daha şimdiden insanoğlunun hayatında çok önemli yer kaplamaya başladı.

Yapay zeka yaşadığımız gezegen için bir tehdit mi, yoksa bizleri yüklerimizden kurtaracak bir mucize mi? Dünyadaki pek çok insan, bu sorunun cevabını arıyor. Elon Musk’ın yapay zeka ile ilgili yaptığı uyarıları duymayanınız kalmamıştır. Başarılı iş insanı, yapay zekanın bir gün bilinç kazanarak, insanoğlunun bu dünyadaki varlığına son vereceğini iddia ediyor.

İspanya’nın IE Universitesi tarafından Avrupa genelinde yürütülen bir ankette oldukça ilginç sonuçlara ulaşıldı.

İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya ve Hollanda’dan oluşan 1.600 katılımcının yüzde 70’i, yeni nesil teknolojilerin uygun bir şekilde kontrol edilmediği takdirde, toplumlara yarardan çok zarar vereceğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 56’sı robotların artan varlığını, istihdam için bir tehlike olarak görüyor. Ankete katılanların yüzde 68’i ise sosyal medyanın insan ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor.

Ankette katılımcılara yöneltilen en ilginç sorulardan bir tanesi de ‘ülke yönetimindeki önemli kararları yapay zeka vermeli mi? oldu. Bu soruya her dört Avrupalı’dan biri ‘evet’ yanıtını verdi. Almanya, İrlanda, İtalya ve Birleşik Krallık’ta ‘evet’ oranı yüzde 30 iken, Hollanda da ise yüzde 43 olarak gerçekleşti.

Avrupa, yapay zekanın ülke yönetiminde rolünü tartışadursun, Çin yakın zamanda dış politikasını yapay zekaya emanet etmenin planlarını yapıyor. Yapay zeka destekli diplomatik sistemlerin çeşitli prototipleri üzerinde çalışan Çin Bilimler Akademisi, geçtiğimiz sene bu sistemlerden birisini ülkenin dışişleri bakanlığına sunmuştu.

Çinli uzmanlar, ileri teknolojilerden yararlanmayan hükümetlerin karar verme, risk değerlendirmesi ve strateji seçimi gibi önemli kriterler konusunda geriye düşeceğini belirtirken, yapay zekanın pek çok açıdan ülkelere avantaj sağlayacağını ifade ediyor.