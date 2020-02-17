Yapay Zekanın Geliştirdiği Patent Kabul Edilmedi

Avrupa Patent Ofisi yakın zaman önce beklenmedik bir kararı aldı: Yapay zeka tarafından geliştirilen bir icat, ofis tarafından reddedildi. Verilen karardan sonra yapay zeka icat geliştirebilir mi sorusu gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Patent Ofisi, arama kurtarma çalışmaları için geliştirilen bir sinyal sistemiyle ilgili bir patent başvurusunu reddetti. Başvurunun reddedilmesinin nedeni ise başvuru yapılan sinyal sisteminin kullanışlı olmaması değil, başvurunun yapay zeka adına yapılmasıydı. Çünkü patent kanuna göre, başvurusu yapılan patentin mucitlerinin insanlar olması gerekiyordu.

Aslında Avrupa Patent Ofisine yapılan bu başvuru, yapay zeka tarafından geliştirilen ilk icat değildi; daha önce birçok farklı alanda yenilikler bulan yapay zeka sistemleri, teknik detayların yanı sıra sanatsal yaratımlar da ortaya çıkarabiliyorlardı.

Hürriyett'ten Burak Kesayak ise yapay zekanın icat geliştirip geliştiremeyeceği üzerine çeşitli yorumlar yaptı. Kesayak, "En basit tanımıyla, arama ve birleştirme süreci olarak açıklayabileceğimiz yaratıcılık ve yenilikçilik sürecinde bir bilgiden yola çıkıyor, yeni ve kullanışlı yeni bir parçaya ulaşıyoruz. Teorik açıdan baktığımızda bu makineler tarafından yapılabilecek, hatta yapılabilen bir şeydir. Çünkü makineler veriye ulaşma, işleme ve bağlantı kurma konusunda ileri düzeydedir. Ancak makineler verilerden yenilikler yaratabilse bile, bu durum yakın zamanda insan yaratıcılığı seviyesine tamamen ulaşabilecekleri anlamına gelmiyor." dedi.

Yapay zeka ve insanı karşılaştıran Kesayak, "Çünkü inovasyon, genellikle sahip olduğumuzu bile bilmediğimiz ihtiyaçlara dayanıyor. Buna en iyi örneklerden biri olarak Walkman'in ortaya çıkışını gösterebiliriz. Hiçbir tüketici yürürken müzik dinleme arzusunu dile getirmemiş olsa bile, bu yenilik teknoloji dünyasındaki en büyük başarılardan biri oldu. Bu gizli ihtiyaçların formüle edilmesi ve açık hale getirilmesinin zorluğunu düşündüğümüzde, makinelerin inovasyon için ihtiyaç duyduğu veri havuzunun oldukça geniş olduğunu, bunların tespit edilmesinin ise çok zor olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Önemli noktalara değinen ve yapay zekanın icat yapıp yamayacağını sorgulayan Kesayak'ın yapay zeka icat yapabilir mi? başlıklı yazısına ise kesinlikle göz atabilirsiniz.