Yapay Zekanın İnsan Aklına Yetişmesi Çok Zor

Son yılların en çok tartışılan konularından yapay zeka olumlu yanları kadar olumsuz durumları da beraberinde getiriyor. Araştırmalara göre günümüzdeki mesleklerin yarısı yapay zekaya teslim edilecek.

Kanada’da bulunan Fraser Enstitüsü’nün kıdemli araştırmacılarından Steven Globerman yapay zeka ve insan geleceğini yorumladı. Globerman açıklamasında yapay zekanın bazı mesleklerin yok olmasına neden olacağını ancak yeni iş kollarını da beraberinde getireceğini dile getirdi.

Ayrıca yapay zeka sistemlerinin çoğalmasıyla birlikte ürün talebinin artacağı, tüketim toplumlarının çoğalacağı düşünülüyor. Günlük işlerini yapay zekaya yükleyecek insanların, servis ve ürüne talebi de beraberinde getireceği belirtiliyor. Aynı zamanda yakın zamanda yapay zeka ile insanların kapışması pek olası değil gibi duruyor.

Yapay zeka uzmanlarından Yann LeCun ise insan aklının geri planda kalmamasına vurgu yapıyor. Robotik düşünme sisteminin henüz oluşum aşamasında olduğunu dile getiren LeCun, insan aklına yetişebilmesi için uzun yıllara ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Peki ya siz geleceğin teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz?