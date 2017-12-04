Yapay Zekanın Metal Müzik Albümü Yayınlandı

Yapay zeka teknolojisi süratle gelişimini sürdürürken, insanlığın bir kısmı bu gelişimi kaygıyla, bir kısmı da beğeniyle takip ediyor. Ancak bir gerçek var ki yapay zeka durdurulamaz bir hızla ilerliyor. Bu gelişimin somut neticeleri de son aylarda birer birer gün yüzüne çıkıyor. Son olarak da yapay zeka tarafından beş şarkıdan oluşan bir metal müzik albümü yayınlandı.

Zack Zukowskş ve CJ Carr ortaklığında geliştirilen DADABOTS isimli yapay zeka algoritması, 5 şarkıdan oluşan metal müzik albümünü yayınladı. DADABOTS türünün tek örneği olmasa da herkesin ortak görüşü bu algoritmanın müzik konusunda en başarılı olduğu. Albüm oluşturma sürecinde yapay zeka algoritması Krallice adlı grubun Diotima albümünü milyonlarca kez dinledi. Ardından da kendi özgün şarkılarını oluşturdu ve albüm tamamlandı.

Yapay zekanın en başarılı müzik albümü olarak değerlendirilen “Coditany of Timeness” adlı albümde Memoryearion, Timension, Wisdom Trippin, Energiveness ve Inhusk olmak üzere beş şarkı bulunuyor. Albüm ve şarkı isimleri ise yine yapay zeka tarafından belirlenirken, albüm kapağı da yine DADABOTS’a ait. Yapay zekanın müzik konusunda en başarılı eseri olarak görülen Coditany of Timeness albümünü bu bağlantıdan dinleyebilirsiniz.