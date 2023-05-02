Yapay Zekanın Öncü İsmi Google'dan Ayrıldı: Peki Neden?

"Yapay zekânın vaftiz babası" olarak bilinen Geoffrey Hinton, yapay zekânın potansiyel tehlikeleri hakkında bir uyarıda bulunarak Google'dan istifa etti. Google'daki on yıllık görev süresi boyunca, ChatGPT gibi mevcut yapay zekâ sistemlerinin önünü açan teknolojiyi geliştirmişti ancak yapay zekânın tehlikeleri konusundaki endişeleri, âdeta uyarı sağlayabilmek için Google'dan ayrılmasına neden oldu.

Hinton, yapay zekâ teknolojileri kullanılarak üretilebilecek sahte görüntü, video ve metinlerin çoğalmasının, insanların artık neyin doğru olduğunu ayırt edemeyeceği bir dünyaya yol açabileceğinden korkuyor. Kısa vadede, bu teknolojinin insanların tüm bilgilere karşı güvensiz hâle gelmesine neden olabileceğine ve gerçeği yalandan ayırmayı zorlaştıracağına inanıyor.

Gelecekte Hinton, yapay zekâ sistemlerinin tehlikeli davranışlar öğrenebileceğinden ve bunun da potansiyel olarak katil robotların yaratılmasına yol açabileceğinden endişe ediyor. Ayrıca teknolojinin iş gücü piyasasını bozarak büyük iş kayıplarına yol açabileceği konusunda da uyarıyor.

Hinton, Yapay Zekâlara Düzenleme Getirilmesi Gerektiğini Düşünüyor

Bu sonuçların gerçeğe dönüşmesini önlemek için Hinton, Google ve Microsoft gibi şirketlerin en gelişmiş yapay zekâ sistemlerini yaratmak için tehlikeli bir yarışa girmemelerini sağlamak için düzenleme çağrısında bulunuyor. Hinton, bu şirketlerin zaten tehlikeli sistemler üzerinde gizlice çalışıyor olabileceklerine ve bu tür sistemleri dünyaya salmalarını önlemek için düzenlemenin gerekli olduğuna inanıyor.

Hinton, teknolojinin risklerine ilişkin endişelerini dile getiren ilk yapay zekâ uzmanı değil. Son aylarda konuyla ilgili olarak yapay zekânın toplum ve insanlık için oluşturduğu derin riskleri vurgulayan çok sayıda açık mektup yazıldı. Hinton, ChatGPT ve Google'ın Bard'ı gibi yapay zekâ sistemlerinin insan beyni için mümkün olmayan şekillerde nasıl davrandığını gözlemledikçe, geçtiğimiz yıl yapay zekânın riskleri konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başladı.

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