ABD Başkan Yardımcısından Açıklama: Yapay Zekaya Özel Haklar Sağlanmalı!

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yapay zekânın etik, ahlaki ve yasal sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyleyerek, daha fazla koruma sağlamak amacıyla Alphabet (Google'ın ana şirketi), Microsoft, OpenAI ve Anthropic'in CEO'larıyla bir araya geldi.

Harris, Bard, Bing Chat ve ChatGPT gibi üretici yapay zekâ teknolojilerinin ülkeye zarar verme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Harris'e göre yapay zekâ, en büyük zorluklardan bazılarını ele alabilir ancak hakları ihlal etmek, güvensizlik yaratmak ve demokrasiye olan inancı zayıflatmak için de kullanılabilir.

Bloomberg'e göre toplantıda yapay zekâ gelişiminin riskleri, bu riskleri sınırlama çabaları ve hükûmetin yapay zekâyı güvenli bir şekilde kabul etmek ve üzerine çalışmalar gerçekleştirmek için özel sektörle iş birliği yapabileceği gibi diğer konular hakkında tartışmalar yapıldı.

Yapay Zekânın Geleceği Ne Olacak?

Yapay zekâ, hâlihazırda üretkenliği artırmak, arama yanıtları sağlamak, sanat üretimi yapmak ve iş arayanların mesajlarını yazmak gibi konularda kullanılabiliyor ancak doğruluk konusu hâlen daha sorun olmaya devam ediyor ve telif hakkı ihlalleri ve iş otomasyonu ile ilgili endişeler de var.

IBM, yapay zekâ ile değiştirilebilecek roller için işe almayı duraklatacağını açıkladı. Endüstri liderleri ve uzmanlar, yapay zekânın tehlikeleri hakkında endişelerini dile getirerek etik sorunları ele almak için deneylere altı aylık bir ara verilmesi çağrısında bulundu.

Harris ve teknoloji şirketlerinin yapay zekânın hakları için bu çağrısı, yapay zekânın insanlar ve toplumlar üzerindeki etkileri hakkında daha fazla farkındalık yaratmak için önemli bir adım olarak görülüyor.