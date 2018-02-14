Yapay Zekaya Sahip Katil Robotlar Karaborsaya Düşebilir

"Yapay zeka teknolojileriyle donatılmış robotlar karaborsaya düşebilir" bu çarpıcı değerlendirme, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin teknolojik düşünce merkezi ThinkTech'e ait.

Dünya, yapay zekaya sahip katil robotların yasaklanmasını çok uzun bir zamandır tartışıyor. Geçtiğimiz yıl Elon Musk, dünyanın önde gelen robot ve yapay zeka uzmanlarıyla birlikte Birleşmiş Milletler'e bir mektup yazarak, öldürme yeteneğine sahip robotların yasaklanmasını istemişti.

Yine benzer bir şekilde Avustralya ve Kanada'daki araştırmacılar, ülke liderlerine gönderdikleri mektupta, öldürme yeteneğine sahip otonom silahların yasaklanması çağrısında bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar koferansında tartışmaya açılan konu, insanoğlunun geleceği açısından büyük bir önem taşıyor. Zira birçok robot ve yapay zeka uzmanı, insan kontrolü olmayan ölümcül otomasyon sistemlerinin "ahlaki çizgiyi" aşmasından endişe duyuyor.

Yapay Zeka Kendi Haline Bırakılmamalı

ThinkTech'in "Yapay Zeka-İnsandan Öte" başlıklı raporu bu endişelerin kalbinde yer alıyor.

Raporda yapay zeka, "Bir bilgisayarın veya makinenin çeşitli iş ve işlemleri insana benzer şekilde yerine getirme veya karmaşık problemlere insanlar gibi çözüm üretme kabiliyeti" şeklinde tanımlanıyor. Yapay zeka teknolojilerinin 20 yıl sonra bambaşka bir noktada olacağını belirten rapor, Elon Musk'ın ve birçok yapay zeka uzmanının da görüşlerine yer veriyor.

Raporda şu çarpıcı ifadeler yer alıyor:

"Elon Musk ve pek çok alan uzmanı, kısa, orta ve uzun vadedeki geleceği konusunda yapay zekanın kendi haline bırakılmaması gerektiğini belirtiyor.​Yapay zekanın, yıkıcı bir amacı gerçekleştirmek için programlandığında veya "zeka patlaması" (Intelligence Explosion) gerçekleşip yapay zeka kendini iyileştirmeyi ve geliştirmeyi öğrendiğinde, iyi bir amacı gerçekleştirmek üzere yıkıcı bir çözüme başvurduğunda durdurulamama riski bulunuyor. Bu nedenle yapay zeka teknolojileri geliştirilirken izlenebilir ve kontrol edilebilirliğinden ve hedefleri bakımından insanlığın hedefleriyle paralel ilerlediğinden emin olunması gerekiyor"

Katil Robotlar Karaborsaya Düşebilir

Savunma sanayisindeki birçok firmanın otonom ve akıllı sistemler geliştirdiğine ve birbirleriyle yarış halinde olduğuna dikkat çekilen raporda, Bu durumun gelecekte bir yapay zeka savaşı ihtimalini doğurabileceği uyarısında bulunuluyor.

Yapay zekaya sahip katil robotların karaborsaya düşerek geleceğin kalaşnikofları olabileceği belirtilen raporda, "Bu gibi nedenlerden ötürü devletler, politikacılar, yapay zeka teknolojisi üreten firmalar ve araştırma kurumlarının daha fazla gecikmeden yapay zeka çalışmalarının insan ırkıyla ve onun hedefleriyle uyumlu bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla resmi bir ortak anlayış geliştirmeleri gerekmektedir" değerlendirmelerinde bulunuldu.

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