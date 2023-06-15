'Yapay Zekanın Vaftiz Babası'ndan Açıklama: Yapay Zekaya Yönelik Endişeler Abartılıyor mu?

Yapay zekânın "vaftiz babası" Yann LeCun, yapay zekânın insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturduğu yönündeki söylemleri "akıl almaz derecede saçma" olarak nitelendirdi.

Şu anda şirketin baş yapay zekâ bilimcisi olarak çalıştığı Meta tarafından Paris'te düzenlenen yapay zekâ odaklı bir etkinlikte bu hafta BBC'ye konuşan Yann LeCun'un söylemleri gündemde geniş yer buldu.

LeCun, işlerin gidişatı konusunda endişeli kesimlere nazaran oldukça rahat görünüyor ve yapay zekânın ipleri ele geçirmesine dair korkuların abartıldığını söylüyor.

Yapay Zekâ Bir Gün Kontrolden Kaçabilir mi?

LeCun, yapay zekânın şüphesiz insan zekâsını aşacağını kabul etmekle birlikte, bu noktaya ulaşmanın yıllar alacağını belirtiyor. LeCun, o gün geldiğinde bile süper zeki bir yapay zekânın bizim kontrolümüzden kaçacağı fikrinin "akıl almaz derecede saçma" olduğunu söyledi ve bunun "dünyada hiçbir şeyin böyle işlemesinin mümkün olmayacağınıı" ekledi.

Yapay zekâ onlarca yıldır var olsa da teknolojideki son ve hızlı gelişmeler, OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google'ın Bard sohbet botları gibi güçlü araçların verileri işleme ve insan benzeri bir şekilde sohbet etme konusundaki etkileyici yöntemleri bu tip endişelerin oluşmasına neden olmuştu.

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