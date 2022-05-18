Yapı Kredi, Atatürk'ün Eşyalarını NFT Olarak Sergileyecek

Yapı Kredi yapmış olduğu duyuru ile birlikte 19 Mayıs'ta, gelecek kuşaklara emanet olarak saklanan Atatürk'ün kişisel eşyalarını NFT'ye çevirerek Metaverse üzerinden sergileyecek.

Aralarında annesi Zübeyde Hanım'a ait eşyaların da bulunduğu bu kişisel eşyalar, Metaverse'te bizzat Yapı Kredi'ye ait binada açılacak müze üzerinden sergilenecek. Dileyen herkes bu müzeyi 19 Mayıs tarihinde ziyaret ederek Atatürk'ün kişisel eşyalarını yakından inceleyebilecek.

Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere değindi:

"Kültür ve sanatın bankası Yapı Kredi olarak, 19 Mayıs'ta uluönderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için daha önce Sanal Müze ile dijital ortama taşıdığımız Atatürk koleksiyonumuzun NFT versiyonlarını oluşturduk. Atatürk'e ait kişisel eşyaların yer aldığı bu koleksiyonun en değerli parçalarını Metaverse evrenindeki binamızın müzeye dönüştürdüğümüz birinci katında sergileyeceğiz.

Her yaştan insanın ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ait eşyaları NFT olarak inceleyebileceği bu sergi, kendisinin mirasını gelecek kuşaklara ulaştırmak adına bizim için oldukça değerli. Her alanda öncü ve yenilikçi yaklaşımımızla geleceğin teknolojisini bugünden takip etmeye ve bu yolla kültürel değerlerimizi bir sonraki nesle aktarmaya var gücümüzle devam edeceğiz."