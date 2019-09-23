Yapılan Bir Araştırma, Balıkların da İnsanlar gibi Acı Çekebildiğini Ortaya Koydu

Yıllar boyunca balıkların memeliler gibi acı çekmediği düşünüldü. Ancak Liverpool Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, balıkların da insanlara benzer bir şekilde acı çekebileceklerini ortaya koydu.

Liverpool Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada akvaryumdaki Japon balıklarına elektrik akımı verildi. Bunun üzerine balıklar, elektrik akımı aldıkları akvaryumun içerisinde beslenmekten vazgeçip kendilerini aç bıraktılar. Benzer şekilde balıkçı oltasına takılan levreklerin ağız bölgesinden yaralandıkları takdirde acı çektikleri için olayın hemen sonrasında beslenemedikleri ortaya çıktı.

Liverpool Üniversitesi Bütünleştirici Biyoloji Enstitüsü’nden Dr. Lynne Sneddon konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

“Balıklar acı verici bir olayla karşılaştıklarında davranışlarında hareketlilikte azalma gibi büyük değişiklikler meydana geliyor, ancak bu davranışlar acıyı önleyen ilaçlar kullanıldığında önlenebiliyor. Balıklar ağızlarından yaralandıklarında aynı bizim ayak parmağımızı bir yere vurduktan sonra onu ovuşturmamız gibi ağızlarını akvaryumun kenarına sürtüyorlar."

Philosophical Transactions of the Royal Society’de yayınlanan araştırma ise zebra balıklarının bulunduğu akvaryumun sıcaklığı çok fazla artırılınca balıkların yüzmeyi bıraktığı, suya aspirin veya morfin eklendiği zaman ise balıkların bu davranışlarının değiştiğini ortaya koymuştu.

Balıkların acı çekmelerinin keşfedilmesi, balık yakalama metodlarının da değiştirilmesi ve acı vermeyecek yöntemler bulunmasının gerektiğine yönelik tartışmaları tetikleyecek gibi görünüyor.