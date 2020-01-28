Yapılan Bir Araştırma, Günde Bir Yumurtanın Zararlı Olmadığını Gösteriyor

Yumurta, günlük beslenme düzeninde genelde önemli bir besin kaynağı olarak görülse de zaman zaman tartışmalara yol açabiliyor. Özellikle de kalp rahatsızlığı bulunan bireylerin haftada en fazla kaç yumurta tüketebileceği tartışmalı bir konu. McMaster Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre günde bir yumurta yemek sağlık için bir risk oluşturmuyor.

Araştırmada elde edilen uzun dönemli verilere göre kardiyovasküler hastalık ya da diyabet geçmişi olan bireylerin günde bir yumurta yemesi herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bununla birlikte araştırmanın gösterdiğine göre yumurta yemek ile yüksek kolesterol ya da kalp rahatsızlıkları ve ölüm riski arasında bir ilişki bulunmuyor.

Yapılan araştırma 50 farklı ülkeden 177 bin kişiyi ve farklı gelir seviyelerini kapsıyor. Bu nedenle araştırmanın gösterdiği sonuçlar önemli. Bundan önce yapılan araştırmalar genelde daha küçük bir kesimi kapsadığı için elde edilen veriler de kısıtlı oluyordu.

McMaster Üniversitesi’nin yaptığı araştırmadan önceki araştırmalar, genelde kalp sağlığını korumak açısından haftada üç ve daha az yumurta tüketilmesini önermiş olsa da çok sayıda kişiyi kapsayan bu araştırmanın gösterdiğine göre günde bir adet yumurta tüketmek, bireyler açısından risk oluşturmuyor.